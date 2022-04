Rino Trojano (ATO NAPOLI 1): “Lavorare per organizzare al meglio differenziazione dei rifiuti”

Rino Trojano nominato consigliere ATO NAPOLI 1: ecco le sue prime dichiarazioni sulla tematica dei rifiuti.

Rino Trojano è stato nominato consigliere della ATO NAPOLI 1, autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rappresentativo di nove Comuni della città metropolitana di Napoli (Acerra, Afragola, Caivano, Cardito, Casalnuovo, Casoria, Crispano, Frattaminore e Napoli).

Queste le prime parole di Trojano dopo la nomina a consigliere: “Una nuova esperienza alla quale sono orgoglioso di poter dare il mio contributo -afferma – Sarà sicuramente una esperienza avvincente ed allo stesso tempo impegnativa, la mia nomina è frutto comunque del lavoro e dell’impegno di questi anni ed è per questo che mi sento maggiormente di più il peso della responsabilità alla quale sono chiamato. In particolare quello dei rifiuti è un tema particolarmente rilevante verso il quale bisogna concentrare tutte le forze”.

Per Trojano, “le periferie da sempre soffrono una disattenzione da parte degli organi preposti favorendo lo sversamento illegale dei rifiuti e lo sviluppo delle ecomafie, un giro di svariati milioni di euro che arricchiscono le tasche dei disonesti ma distruggono il territorio con danni anche sulla salute degli abitanti”.

Per questo, conclude, “abbiamo il dovere di concentrare tutte le forze presenti all’interno del consiglio e lavorare per organizzare al meglio la movimentazione e la differenziazione dei rifiuti, in questo modo avremo un maggiore controllo sul territorio, un corretto conferimento dei rifiuti con una ricaduta favorevole sui costi della tari a carico del cittadino e di conseguenza un maggiore contrasto allo sversamento abusivo”.