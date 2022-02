Raffaella Carrà: in arrivo un serie tv sulla sua vita

Raffaella Carrà. In arrivo una serie tv sulla vita e sulla carriera della storia colonna della televisione italiana.

Raffaella Carrà ci ha lasciati lo scorso luglio, ma potremmo rivederla in televisione molto presto. Ci riusciremo grazie a una serie tv sulla sua vita e sulla sua carriera che è in produzione proprio in questi giorni.

Infatti, la Italian International Film-Gruppo Lucisano e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno annunciato l’acquisizione dei diritti biografici per la realizzazione di una serie tv dedicata alla Carrà.

“Sono felice di collaborare con gli eredi Raffaella è un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale”, ha dichiarato la produttrice Paola Lucisano.

“La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo” ha aggiunto la Lucisano. Ma questa non è l’unica iniziativa. Sul palco di Sanremo c’è stato un omaggio, legato all’anteprima mondiale del musical ‘Ballo Ballo’, tratto dal film “Explota Explota”, ha continuato la Lucisano in riferimento a quanto visto nel recente festival.

Sullo sviluppo non si hanno altre notizie. Non si conosce il cast, non si conosce il regista, non si sa nemmeno dove andrà in onda la serie stessa, anche se il fatto che Raffaella fosse legata in maniera molto stretta alla Rai potrebbe essere un indizio.

Inoltre sappiamo che sicuramente la serie verrà poi esportata in tutto il mondo, data la fama mondiale che Raffaella Carrà ha avuto in ogni parte del globo durante tutta la sua carriera scintillante.

