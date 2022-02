Amici 21, anticipazioni: serale in diretta?

Amici 21, anticipazioni. Il serale del programma, sempre più vicino, potrebbe essere trasmesso in diretta tv.

Arrivano le ultime anticipazioni del serale di Amici 21, fase finale del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le ultime anticipazioni riportano una notizia incredibile per i tanti fan del programma.

Pare infatti, come riportato da AMICI NOTIZIE su Twitter, che la fase finale potrebbe essere trasmesso in diretta da Mediaset. Non ci sono ancora conferme a tal proposito, visto comunque la difficoltà di un progetto ambizioso come questo.

Molto potrebbe incidere anche il covid stesso, che potrebbe in ogni momento far saltare il banco e rendere il tutto più complesso. Detto questo attendiamo nuove conferme prima di fare ulteriori valutazioni.

Per quanto riguarda il programma, gli allievi stanno affrontando le ultime sfide per stabilire il cast definitivo della scuola proprio per il serale, che pare possa iniziare il prossimo 19 marzo, ovviamente di sabato.

Al momento gli allievi più a rischio sono Albe e Mattia, cantautore e ballerino, che devono far fronte alle sfide proposte dai professori che sono più agguerriti che mai per trovare i migliori allievi possibili.

