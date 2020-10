Ps5 Vs Ps4: il primo confronto grafico! Guarda il video

77

di Piero Lombardi – Con il lancio di una nuova generazione, il confronto più importante per gli utenti che ne usufruiranno è quello grafico e questa volta sembra davvero che Sony si sia superata.

Il 6 Ottobre è stato mostrato il primo video in game di NBA 2K21, titolo attesissimo al lancio di PS5.

Il filmato ha permesso di mettere in evidenza le differenze grafiche tra Playstation 4 e Playstation 5. Come potete notare tra le due versioni del gioco c’è davvero una differenza netta a partire dal pubblico sugli spalti, che sulla nuova console appare più nitido e dinamico, passando per i dettagli dei giocatori stessi che sono davvero impressionanti.

Prima d’ora non avevamo mai visto nulla di simile, questa volta sembra davvero che il confine tra realtà e finzione sia quasi impercettibile.

Gli studios di 2K Games hanno fatto un ottimo lavoro sfruttando a pieno la potenza di Playstation 5, e siamo solo agli inizi, di solito il motore grafico di una nuova console viene portato alla massima potenza tra la metà e la fine della generazione come è accaduto con Playstation 4 che alla fine del suo ciclo vitale ci stupisce ancora con titoli come The Last of Us II o l’imminente Cyberpunk, che paragonati ai videogames di qualche anno fa sembrano già essere prodotti Next-Gen.

Manca poco a Novembre, nel frattempo godetevi il filmato.