Procida 2022, in arrivo i set di due serie amatissime: Mina Settembre e Un Posto al Sole

Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: l’isola del Golfo di Napoli accoglierà i set di “Mina Settembre” con Serena Rossi e alcune puntate della popolarissima soap di Rai 3.

L’entusiasmo nei confronti di Procida Capitale italiana della Cultura 2022 non accenna a diminuire. La bellezza dell’isola del Golfo di Napoli non sta attirando soltanto grandi eventi, ma anche le riprese di alcune produzioni Rai di grande successo.

Infatti, proprio a Procida si stanno svolgendo le riprese per la seconda stagione di “Mina Settembre”, la serie tv liberamente tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e con protagonista una splendida Serena Rossi.

Ad oggi, dopo il grandissimo successo della prima stagione, non si sa ancora quando quest’attesissima serie andrà in onda su Rai 1 (probabilmente in autunno, anche se non c’è ancora la data ufficiale). Ma non è tutto, visto che Procida ospiterà anche il set di una della produzioni “made in Napoli” più amate di sempre, ovvero Un Posto al Sole. La popolarissima soap di Rai 3 vedrà infatti l’isola di Arturo come sfondo ad alcune sue vicende delle puntate estive.

A fine giugno, come reso noto sui social da Leonardo Costagliola (delegato al Turismo del Comune di Procida), l’isola farà da sfondo ad una serie televisiva inglese e poi ospiterà anche la tv francese, a conferma della dimensione ormai internazionale di tali territori.