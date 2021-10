Premio Nobel per la Fisica, grande gioia per l’Italia: vince Giorgio Parisi

Giorgio Parisi: lo scienziato italiano ha vinto il Premio Nobel per la Fisica grazie alle ricerche sui sistemi complessi. Mattarella: “Un onore per l’Italia”.

L’italiano Giorgio Parisi, fisico teorico dell’Università “La Sapienza” di Roma e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nonché vicepresidente dell’Accademia dei Lincei, ha vinto il Premio Nobel per la Fisica.

Parisi (sesto italiano a ricevere tale riconoscimento, l’ultimo era stato Carlo Rubbia nel 1984) è stato premiato grazie alle sue ricerche sui sistemi complessi: “Sono felice -ha dichiarato lo scienziato 73enne – Non me lo aspettavo, ma sapevo che c’erano delle possibilità”.

Parisi dividerà il riconoscimento con lo scienziato americano di origini giapponesi Syukuro Manabe (90 anni) e il tedesco Klaus Hasselmann (89 anni), premiati per le loro ricerche sui modelli climatici e il riscaldamento globale.

Il Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi inorgoglisce tutta la cultura italiana e rende felice anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella: “Un altissimo riconoscimento che rende onore all’Italia e alla sua comunità scientifica”, ha detto il Presidente della Repubblica.

Non mancano le congratulazioni del premier Mario Draghi, che ha invitato Parisi a Palazzo Chigi per complimentarsi di persona per questo straordinario riconoscimento.