Posillipo, la ex funivia riapre dopo 30 anni: diventerà un ristorante con vista sul mare

Posillipo: prevista la riqualificazione del complesso di via Manzoni (oltre 1000 mq di area verde con terrazze, giardini e locali).

Sta per partire la riqualificazione dell’area della ex funivia di Posillipo, dotata terrazze, giardini e locali e circondata da un’area verde di 1000 mq, che diventerà un ristorante di lusso con terrazza panoramica e vista sul mare.

Come riporta “Fanpage”, è stato infatti un imprenditore nel campo della ristorazione ad aggiudicarsi il bando della Mostra d’Oltremare, proprietaria del sito di tre piani, per la vendita del complesso dell’ex stazione di via Manzoni, da troppo tempo abbandonato al degrado. Il progetto di riqualificazione rilancerà l’antico sito per trasformarlo in un grande ristorante, con sala bar, che potrà ospitare eventi e ricevimenti.

La vecchia funivia che collegava i Campi Flegrei alla parte alta della collina di Posillipo non era più funzionante dagli anni ’60, mentre la stazione superiore fu affittata per un certo periodo come ristorante, chiuso poi negli anni ’90. Da allora, l’edificio, vincolato dalla Soprintendenza, è stato abbandonato al degrado.

La Mostra d’Oltremare, società con socio di maggioranza il Comune di Napoli, ha deciso di mettere sul mercato l’immobile perché ritenuto “non strategico per il proprio programma di sviluppo”: la Soprintendenza aveva dato l’ok alla vendita nel 2014, “al fine di assicurare la conservazione, l’integrità del bene nonché di garantire il ripristino delle originarie caratteristiche architettoniche degli edifici”.