Porto di Salerno: operaio muore dopo essere stato travolto da un carrello elevatore

Tragedia sul lavoro al Porto di Salerno: un operaio di 34 anni è morto dopo essere stato travolto da un carrello elevatore.

- Advertisement -

Tragedia sul lavoro al Porto di Salerno. Matteo Leone, 34enne addetto alla movimentazione dei container, è morto dopo essere stato travolto da un carrello elevatore.

Il grave incidente era avvenuto ieri, martedì 25 maggio. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, per lui non c’è purtroppo stato nulla da fare nonostante sia stato operato più di una volta nelle ultime ore.

Come riporta “Il Mattino”, sono in corso le indagini da parte della Polizia di frontiera e della Capitaneria di porto per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Due anni fa il 34enne aveva sconfitto la leucemia. Dieci anni fa, suo padre, anche lui lavoratore portuale, era caduto da un container facendo un volo di due metri: era riuscito a salvarsi.