Porto di Salerno: sequestrati 60 kg di cocaina occultati in un container

Finanzieri, Carabinieri e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 60 kg di cocaina occultati all’interno di un container proveniente dall’estero: avrebbero fruttato 12 milioni di euro se immessi sul mercato clandestino.

Finanzieri e Carabinieri dei Comandi Provinciali di Salerno, insieme con la Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato presso il Porto di Salerno 60 kg di cocaina nascosti in un container proveniente dall’estero.

Nell’ambito dei controlli del territorio focalizzati all’interno del porto commerciale di Salerno sono stati scovati ben 50 panetti di cocaina: la droga, mescolata con sostanze da taglio e venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 12 milioni di euro alle organizzazioni criminali.

In corso le indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia, per identificare i responsabili e mettere in piena luce i canali di approvvigionamento della cocaina, con il conseguente suo smistamento nel mercato clandestino.