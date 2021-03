Ponticelli: Due pregiudicati in stato di fermo per tentato omicidio. I NOMI

Ponticelli: Le indagini sono state avviate a seguito di 2 tentati omicidi del 7 ottobre 2020, in via Fratelli Grimm, e del 2 novembre 2020 in via Argine.

Il 20 marzo a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, la Squadra Mobile e il locale Commissariato della Questura di Napoli, unitamente al Nucleo Investigativo e alla Compagnia dei Carabinieri di Poggioreale, hanno eseguito un fermo della Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti dei pregiudicati: 1. RIGHETTO Giuseppe, 2. AULISIO Nicola, ritenuti responsabili di tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini sono state avviate nell’autunno 2020 a seguito di 2 tentati omicidi posti in essere: il 7 ottobre in questa via Fratelli Grimm, quando è stato ferito alla schiena con un colpo d’arma da fuoco a carica multipla il pregiudicato CARDONE Rodolfo legato al clan De Martino, nonché; il 2 novembre, in questa via Argine, quando è stato compiuto il tentativo di omicidio di ROLLETTA Rosario, del medesimo clan, con l’esplosione di alcuni colpi calibro 45 che hanno raggiunto la vittima all’avambraccio sinistro ed al cranio.

L’attività è stata supportata da attività tecniche ed ha permesso di documentare le responsabilità di RIGHETTO Giuseppe in ordine al tentato omicidio di CARDONE Rodolfo, e di entrambi i destinatari del fermo per l’agguato nei confronti di ROLLETTA Rosario. Giuseppe RIGHETTO e Nicola AULISIO sono esponenti del clan camorristico De Luca Bossa – Minichini – Casella, attivo nel quartiere Ponticelli di questo capoluogo e facente parte, unitamente al clan Rinaldi, della contigua zona di San Giovanni a Teduccio, e dei clan Cuccaro e Aprea, attivi nel vicino quartiere di Barra, del cartello mafioso denominato Alleanza di Secondigliano.

Fonte comunicato DDA – Direzione Distrettuale Antimafia