Salvini e il selfie col figlio del boss di camorra, l’Antimafia: chiarisca

E’ scoppiato un vero e proprio caso attorno al selfie dell’ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, con Michele Matrone, figlio del boss di Scafati, Francesco.

“Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo Salvini con il figlio di un notissimo boss della camorra salernitana. Sarebbe stato il giovane a postare lo scatto, accompagnato dalla scritta: “Un caffè insieme al mio caro amico Matteo”.”

Le parole dell’Antimafia

“Il ministro del “più selfie per tutti” ci ha abituati in 14 mesi ad ogni tipo di foto, ballo ed esibizione canora, ma, se la politica balneare al Papeete poteva farci pure sorridere, qui invece c’è da piangere perché getta ombre su una persona che è stata ministro dell’Interno fino al giuramento del nuovo Esecutivo. Per questo motivo chiediamo pubblicamente a Salvini di chiarire al più presto la sua posizione, meglio ancora se lo facesse in Commissione Antimafia”.

Lo dichiarano, in merito al selfie dell’ex titolare del Viminale con Michele Matrone, figlio del boss di Scafati Francesco, condannato all’ergastolo dalla Corte d’appello del tribunale di Salerno nel 2009, Andrea Caso e Francesco Urraro, membri campani della Commissione parlamentare Antimafia, con la portavoce Virginia Villani della Commissione Lavoro alla Camera. A loro, riferiscono, si stanno rivolgendo cittadini “indignati”.