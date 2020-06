Regione Campania: il governatore Vincenzo De Luca punge ancora una volta il leader della Lega (di nuovo senza citarlo direttamente).

Dopo gli attacchi nella diretta Facebook di venerdì scorso, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, punge nuovamente il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche stavolta, De Luca non lo cita direttamente: “Noi guardiamo con fiducia, un ritorno dell’epidemia non è inevitabile. Certo -riporta Adnkronos- poi c’è qualcuno che lavora per portare seccia, tipo quell’esponente politico che lavora perché ci sia un’epidemia. Ma noi contiamo di scansarla”.

De Luca spiega inoltre il piano per prevenire qualsiasi altra emergenza sanitaria: “Noi – ha spiegato De Luca – ci prepariamo rispetto all’ipotesi più pessimistica, non per quelle più ottimistiche. Abbiamo presentato tre giorni fa al Ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato con il raddoppio dei posti in terapia intensiva, oltre che un aumento incredibile di terapia subintensive. Dobbiamo essere pronti per qualunque evenienza.

In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia e in altre regioni del Nord, con anziani a terra perché non c’era un buco dove ricoverarli. Manterremo gli ospedali dedicati al Covid ma avremo flessibilità nell’organizzazione ospedaliera, pronti a riconvertire gli ospedali in ospedali Covid nel giro di 48 ore.

Le attività normali -conclude il governatore della Campania- devono riprendere, sono già riprese in larga misura, perché non possiamo paralizzare tutto, ma manteniamo alcune strutture riservate al Covid a Caserta, Salerno e a Napoli con la struttura modulare dell’Ospedale del Mare”.