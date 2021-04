Pignasecca, via i paletti-tavolini: torna la spazzatura

L’amaro commento di Armando Scaturchio che, dopo aver smontato i tavolini per creare i quali aveva utilizzato i paletti posti sul marciapiede in Pignasecca, ha visto il ritorno della spazzatura di fronte alla sua pasticceria.

“Così va meglio grazie a tutti”. Con questo messaggio pieno di amarezza, Armando Scaturchio, titolare dell’Antica Pasticceria Scaturchio Armando in Pignasecca, a Napoli, ha commentato il ritorno della spazzatura sul marciapiede di fronte alla sua attività che si trova a pochi passi dalla cumana di Montesanto. Domenica era diventata virale una fotografia che mostrava come l’imprenditore avesse utilizzato i paletti posti davanti al marciapiede per trasformarli in tavolini che potessero creare posti all’aperto, consentendo a chi volesse bere un caffè o gustare un gelato di poter avere un appoggio.

Purtroppo, però, se l’idea è stata apprezzata da molti, una parte dell’opinione pubblica ha sottolineato come quello fosse solo un atto di abusivismo. Da qui, il passo indietro e la rimozione di tutto. Ieri, il messaggio con tanto di foto che mostrano come nella zona, da lui ripulita prima di posizionare i “tavolini”, sia tornata subito la spazzatura.