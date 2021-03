Pianura, in tasca droga pronta per essere venduta: arrestato 35enne

I carabinieri hanno trovato e sequestrato stupefacenti anche presso l’abitazione nel quartiere Pianura a Napoli del 35enne incensurato.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un 35enne incensurato del quartiere Pianura.

I militari dell’arma – impegnati in un servizio di controllo del territorio – hanno notato l’uomo passeggiare in via Arcangelo Corelli e lo hanno controllato. Il 35enne era agitato, i carabinieri hanno deciso approfondire il controllo: nelle sue tasche 4 dosi di cocaina pronte per essere vendute.

La perquisizione e’ stata estesa anche all’abitazione dell’uomo e li’ i militari hanno trovato e sequestrato altre 42 dosi termosaldate della sostanza stupefacente e un bilancino di precisone. L’arrestato e’ in attesa di giudizio.