Piano antifreddo a Napoli: aperte le stazioni metro per i senzatetto

Il Comune ha annunciato l’avvio del piano antifreddo a Napoli considerate le avverse condizioni meteorologiche che interessano la città e il brusco calo di temperature delle ultime ore.

Viste le avverse condizioni meteorologiche che interessano la città e il brusco calo di temperature delle ultime ore, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Monica Buonanno informa che è stato attivato il piano antifreddo a Napoli: da ieri sera 29 dicembre e per un periodo di 10 settimane le stazioni della metropolitana Museo e Municipio resteranno aperte dalle 23,00 alle 5,00 con la possibilità di utilizzare i servizi igienici presenti all’interno delle stesse. Gli ambienti verranno quotidianamente sanificati per permettere l’utilizzo delle stazioni da parte di passeggeri e persone senza dimora.

“L’apertura delle stazioni della metropolitana – spiega l’assessore – si aggiunge al programma di azioni trasversali attivate da marzo, ottimizzate per fornire supporto, sostegno, pasti caldi e accoglienza a chi ne ha bisogno, coordinate insieme alla rete del Terzo Settore, del volontariato e del Tavolo sulle Povertà. Restano sempre attive le strutture ‘La Palma’ e ‘La Tenda’, oltre al dormitorio pubblico diventato residenziale; è sempre possibile contattare la Centrale Operativa Sociale al numero 081/5627027, servizio attivo dalle 16,00 alle 08,00 oppure inviare una mail all’indirizzo sos.senzadimora@comune.napoli.it per segnalare la presenza di senza dimora nelle strade cittadine per un immediato aiuto da parte delle Unità Mobili di Strada. L’Amministrazione comunale come sempre pone massima attenzione ai cittadini più fragili e, anche se tra molte difficoltà, sta esplorando quali iniziative porre in essere per coniugare dignità e solidarietà, accoglienza e decoro, inclusione e sostegno”, conclude.