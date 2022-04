Al via Procida 2022, un programma di 150 eventi: 350 artisti di 45 Paesi

Il Presidente Mattarella ha ufficialmente avviato l’anno di Procida 2022: “La cultura è motore di crescita. È spinta all’apertura, moltiplicatore di energie civili”.

Saranno 150 gli eventi in cartellone per Procida Capitale italiana della Cultura nel corso di quest’anno e che vedranno il coinvolgimento di 350 artisti di 45 Paesi. L’inaugurazione di Procida Capitale italiana della Cultura ha preso il via sabato 9 nel pomeriggio.

La “Lectio magistralis” sul tema della Speranza di Giovanni D’Antonio, giovane diciassettenne campano che ha vinto il titolo di primo studente in Europa e quarto al mondo di filosofia, ha anticipato il discorso del Presidente Sergio Mattarella che ha concluso la cerimonia istituzionale.

Con queste parole il Presidente ha ufficialmente avviato l’anno di #Procida2022 : “La cultura è motore di crescita. È spinta all’apertura, moltiplicatore di energie civili”. Lungo le vie di #Procida si è svolto lo spettacolo itinerante della compagnia francese TRANSE EXPRESS

Tre bambole giganti hanno sfilato tra la folla, accompagnate da una banda di tamburi fiammanti e incredibili rappresentazioni luminose. A seguire lo spettacolo con la grande rappresentazione teatrale #MobyDick a cura del Teatro Dei Venti che si è svolto a Piazza Marina Grande. La compagnia si è arricchita anche del contributo di cittadini procidani, concretamente coinvolti e inclusi grazie a percorsi laboratoriali attivati durante le scorse settimane.

Dopo l’inaugurazione ufficiale il programma entrerà nel vivo con gli eventi della settimana Santa tra cui la Processione dei Misteri del venerdì che torna dopo due anni di stop per la pandemia.

Tra gli eventi in programma laboratori, concerti, mostre, itinerari e percorsi, scuole per bambini ed adulti ed ancora un festival letterario, Festival di teatro e arti performative, un laboratorio di citizen science, installazione sonore, uscite in barca a vela e battute di pesca ed una mostra del maestro Mimmo Jodice.

“Tutti gli eventi di Procida 2022 saranno organizzati col presupposto del coinvolgimento della popolazione locale e per generare un progetto di sviluppo a base culturale in grado di produrre effetti anche dopo il 31 dicembre di quest’anno attirando attenzioni su un luogo che custodisce tantissime ricchezze” ha detto Agostino Ritano, direttore di Procida 2022.

In serata Procida è stata avvolta da luci colorate che riportavano scritte dedicate alla Capitale della Cultura.

Programma di eventi per un anno

Si parte con I misteri del Venerdì Santo (15 aprile), che prevede – attraverso l’appassionato talento dei maestri artigiani dell’isola e con il coinvolgimento delle nuove generazioni – l’allestimento di manufatti ispirati alle storie del Vecchio e Nuovo Testamento, portati in processione per le vie dell’isola.

Il programma è suddiviso in 5 sezioni declinate con cinque verbi – Procida inventa, Procida ispira, Procida include, Procida impara, Procida innova – sotto un unico tema, La cultura non isola, ideato prima della pandemia e oggi più che mai attuale, che pone l’isola come luogo di esplorazione, sperimentazione e conoscenza, modello delle culture e metafora dell’uomo contemporaneo. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale www.procida2022.com