Panini Comics Nightm, a settembre 2022 la nuova serie di Leo Ortolani

L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza di presentazione delle novità editoriali Panini Comics in uscita nei prossimi mesi nell’ambito di Napoli Comicon.

Uscirà a partire da settembre 2022 per Panini Comics Nightman, il nuovo progetto di Leo Ortolani. La nuova serie inedita del creatore di Rat-Man si svilupperà in 6 uscite distribuite in edicola, fumetteria e sullo store online Panini.it.

L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza di presentazione delle novità editoriali Panini Comics in uscita nei prossimi mesi nell’ambito di Napoli Comicon.

Parodia del celebre film Nightmare, la serie si preannuncia un vero tuffo nelle iconiche atmosfere da brivido degli anni 90, arricchito dall’ironia di Ortolani e dagli indimenticabili personaggi di Venerdì 12.

“Non è un problema, se avete un incubo, è un problema se un incubo ha voi” ha commentato Leo Ortolani.

Prossimamente saranno svelati nuovi dettagli su Nightman. Stay tuned!