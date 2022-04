Comicon 2022, esauriti tutti i biglietti. Gli eventi di sabato 23 aprile [foto]

Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia la voglia di ritornare a COMICON è tale da aver fatto registrare già al primo giorno il sold out per l’intera manifestazione: sono infatti esauriti i biglietti per tutti i giorni di festival. [Guarda le foto]

Con grande emozione da parte del pubblico, degli ospiti e degli addetti ai lavori si sono aperti oggi i cancelli della Mostra d’Oltremare di Napoli per dare inizio alla XXII edizione di COMICON dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. La voglia di ritornare a COMICON è tale da aver fatto registrare già al primo giorno il sold out per l’intera manifestazione: sono infatti esauriti i biglietti per tutti i giorni di festival. «Finalmente tornano i festival internazionali, finalmente si torna a COMICON» – ha dichiarato Matteo Stefanelli, Direttore Artistico di COMICON – «Un festival dalle molteplici anime, che unisce Fumetto, Serie TV e Cinema, Gioco, Videogiochi, Musica, Asian, PizzaCon e Kids e che coniuga le radici napoletane e italiane di COMICON con la sua dimensione più internazionale con ospiti provenienti da tutto il mondo.

Tra gli ultimi ospiti confermati c’è Kazunori Yamauchi, il game designer creatore del franchise Gran Turismo. Un innovatore e un visionario, è un onore ospitarlo. Questo è solo l’inizio di una grande ripartenza per COMICON che nel suo primo giorno di manifestazione è già sold out fino a lunedì 25 aprile. Dopo due anni di fermo abbiamo ancora più voglia di crescere e migliorare».

SABATO 23 APRILE – GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Fortunato Cerlino e il regista Alessio Della Valle presentano in anteprima il film American Night

e il regista presentano in anteprima il film American Night Adriano Giannini, Dora Romano e il regista Michele Alhaique presentano in anteprima la serie tv Bang Bang Baby

e il regista presentano in anteprima la serie tv Bang Bang Baby Scottecs è Sio : panel e anteprima del documentario firmato Matteo Bruno insieme alla Slim Dogs

: panel e anteprima del documentario firmato Matteo Bruno insieme alla Slim Dogs Fisica e Chimica nei supereroi. La Storia della scienza nei comics, raccontata da Dario Bressanini

Licia Troisi e il fantasy nel multiverso. Un dialogo con Manlio Castagna

e il fantasy nel multiverso. Un dialogo con Johnny Ryan : incontro con uno dei più noti rappresentanti della scena del fumetto alternativo americano

: incontro con uno dei più noti rappresentanti della scena del fumetto alternativo americano Mutazioni dal futuro. Nuove forme biologiche e politiche ci attendono? Incontro con i fumettisti Florent Ruppert, Jérôme Mulot, Giuseppe Camuncoli

“Pub dell’amico con Dario Moccia” , per la prima volta in versione dal vivo, con numerosi ospiti fra content creator e influencer (il Masella, Nanni, Dada, Panetti, Kurolily, Mangaka96, Cavernadiplatone, Mario Sturniolo).

, per la prima volta in versione dal vivo, con numerosi ospiti fra content creator e influencer (il Masella, Nanni, Dada, Panetti, Kurolily, Mangaka96, Cavernadiplatone, Mario Sturniolo). La nascita del manga. Dalle origini a oggi raccontata da Kirio1984 e Sommobuta .

. Dungeons & Dragons : master Claudio Di Biagio ! Il master Claudio Di Biagio e gli ospiti del Festival faranno sì che il mondo del gioco di ruolo “carta e penna” diventi uno spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico

: master ! Il master Claudio Di Biagio e gli ospiti del Festival faranno sì che il mondo del gioco di ruolo “carta e penna” diventi uno spettacolo aperto e visibile per tutto il pubblico Nerd VS Glamour: “La Pupa e il Secchione” incontra COMICON con il game designer Dario Massa e l’attrice Marina Evangelista