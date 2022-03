Pallanuoto, la Rari Nantes Nuoto Salerno perde contro il CC Ortigia 18-2

DUE ASSENZE PESANTI PER LA CAMPOLONGO HOSPITAL RARI NANTES NUOTO SALERNO, CHE PER INFORTUNIO DEVE RINUNCIARE AD ELEZ E CAPITAN LUONGO, CONDIZIONANO L’ESITO DELLA QUARTA GIORNATA DEL GIRONE SCUDETTO CONTRO L’ORTIGIA.

Si è tenuta alla Piscina Paolo Caldarella di Siracusa alle ore 14:00 del 19 marzo 2022, la gara della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno contro il CC Ortigia, valida per la quarta giornata del girone scudetto di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La gara è terminata con il risultato di 18-2 per l’Ortigia.

Problemi fisici per due atleti fondamentali della Rari Nantes Salerno, Marko Elez e il Capitano Michele Luogo. All’ultimo minuto la formazione salernitana ha dovuto fare a meno dei due giocatori e la loro assenza ha modificato gli equilibri della squadra, condizionando anche psicologicamente gli atleti in acqua.

“Stiamo giocando con le squadre più forti del campionato per competere c’è bisogno che tutti i giocatori della rosa devono adattarsi a questo livello di gioco. Nonostante oggi avevamo due assenze importanti di Luongo ed Elez, sicuramente potevamo fare meglio.” Il commento post-partita di mister Matteo Citro.

La prossima sfida della Rari Nantes Salerno sarà sabato 26 marzo alle ore 15:00 contro l’AN Brescia.

CC ORTIGIA– RN NUOTO SALERNO 18-2 (Parziali: 4-0, 3-1, 6-0, 5-1)

TABELLINO:

CC ORTIGIA: S. Tempesti, F. Cassia, F. Condemi 3, A. Condemi 1, F. Klikovac, F. Ferrero 2, S. Di Luciano 1, V. Gallo 4, C. Mirarchi 1, S. Rossi 1, S. Vidovic 3, C. Napolitano 2, F. Piccionetti, All. Piccardo

RN SALERNO: S. Santini, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo, G. Spatuzzo, G. Parrilli 1, A. Fortunato, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.

Note: Uscito per limite di falli Cassia (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: C.C. Ortigia 9/12 e R.N. Salerno 0/9. Taurisano (S) subentra a Santini nel quarto tempo. R.N. Salerno con 12 giocatori a referto.

Arbitri: BRAGHINI PAOLETTI