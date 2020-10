Pallanuoto, giocatore del Posillipo positivo al Covid 19: è asintomatico

Pallanuoto: il Circolo Posillipo fa sapere che il giocatore positivo al Covid 19 è asintomatico e in buona salute. Slitta l’inizio del campionato di serie A1.

Il Covid 19 colpisce anche la pallanuoto, visto che un giocatore del Posillipo è risultato positivo al virus. L’atleta è risultato positivo in seguito ai tamponi effettuati sull’intera squadra dopo aver appreso della positività di un giocatore del Telimar, società palermitana con cui è stata disputata una gara di Coppa Italia lo scorso 25 settembre: il giocatore è asintomatico e in buona salute.

In una nota, il Circolo Posillipo fa sapere che “come da normativa vigente si è tempestivamente provveduto a mettere in atto tutte le procedure informative e di contenimento del rischio di diffusione del contagio. Al nostro tesserato vanno gli auguri di una pronta guarigione e di essere nel più breve tempo possibile, nuovamente protagonista delle partite che il Posillipo andrà a disputare”.

Quello accaduto al Posillipo non è un caso isolato in serie A1, visto che la positività al Covid 19 di diversi tesserati di alcune squadre ha spinto la Federnuoto a rinviare di due settimane la partenza del campionato, inizialmente prevista per sabato 3 ottobre. Stessa sorte per la serie A1 femminile, il cui inizio (stabilito per sabato 10 ottobre) slitta a data da definire.