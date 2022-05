Ottaviano, finto prete si avvicina ai fedeli per le offerte: denunciato 65enne

A Ottaviano un 65enne napoletano già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per sostituzione di persona dai Carabinieri della locale stazione.

Vestito con abito ecclesiastico, si è presentato come sacerdote ai fedeli, prestandosi a selfie e mostrando i bigliettini del “Centro sociale giovanile onlus” con tanto del proprio nome e del sito dell’associazione. E’ successo ieri mattina a Ottaviano, in provincia di Napoli: protagonista della vicenda un un 65enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per sostituzione di persona.

Sono stati i carabinieri a sorprenderlo in Piazza San Giovanni di fronte all’omonima chiesa dove era in corso la cerimonia delle comunioni. I militari di Ottaviano infatti conoscono bene il sacerdote del posto e perciò hanno deciso di approfondire. Così sono scattati immediati accertamenti sull’associazione di cui ha parlato il 65enne e verifiche per capire se abbia chiesto o ottenuto offerte dai fedeli.

Nel frattempo è stato accertato che l’uomo non è un prete e quel sito riportato sui bigliettini non esiste. La sua autovettura, parcheggiata poco distante dalla chiesa, è stata perquisita dai carabinieri che hanno trovato e sequestrato diversi capi d’abbigliamento ecclesiastici ed altri bigliettini che recano anche un codice iban. E’ stata sequestrata anche la documentazione attestante l’associazione. L`uomo è stato denunciato a piede libero e sono in corso accertamenti per verificare l’effettiva esistenza della Onlus.