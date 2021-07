Ospedale del Mare, non può salire sulla barella e colpisce l’infermiere con una testata al volto

Violenza all’Ospedale del Mare, dove un uomo, di fronte all’impossibilità di salire su una barella riservata alle emergenze, ha colpito con una testata al volto e con calci un operatore socio-sanitario.

Aveva chiesto di potersi stendere su una barella, in attesa dei risultati di un accertamento diagnostico. Quando un operatore socio-sanitario gli ha risposto che le barelle erano riservate alle emergenze, ha reagito colpendolo con una testata al volto e con calci. E’ accaduto stanotte, poco prima dell’ una, al Pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, a Napoli.

Protagonista, un 38 enne di Crispano (Napoli), già denunciato in passato. I carabinieri , intervenuti in Ospedale, hanno identificato l’ aggressore, ma al momento, nei suoi confronti, non è stata presentata denuncia. L’ operatore sanitario ha riportato una prognosi di tre giorni per contusioni e trauma al volto ed al ginocchio sinistro.