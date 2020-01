Benevento: la crisi del commercio potrebbe incidere anche sui saldi. Picucci (assessore alle Attività produttive): “Troppi negozi cinesi”.

La città di Benevento sta vivendo un momento complicato per quanto riguarda il commercio tradizionale, come evidenziato dal sindaco, Clemente Mastella, nel rapporto alla città.

Se, da un lato, anche nella città sannita va di moda l’e-commerce (ovvero gli acquisti fatti su Internet), dall’altro, secondo Oberdan Picucci (assessore alle Attività produttive), c’è anche da registrare un forte incremento dei negozi gestiti dai cinesi: “I negozi cinesi, ormai, sono diventati troppi -dichiara Picucci a “Il Mattino”- Pur se i commercianti italiani non hanno nulla in contrario al libero mercato, quella che sta avvenendo assume le sembianze di un’invasione. Almeno rispetto al bacino di utenza”. Secondo uno studio di Infocamere, la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane, fra le regioni in testa per la crescita percentuale di imprese guidate da persone provenienti dalla Cina, c’è la Campania, che registra un incremento del 46% nei 5 anni considerati (2011-2016), con la provincia di Benevento che si attesta su un incremento dell’11%.

“Si tratta di un elemento spesso sottaciuto dai singoli commercianti o dai loro rappresentanti -prosegue Picucci -, che spesso attribuiscono gran parte delle loro difficoltà ai due centri commerciali, che attirano e sottraggono clienti dalle zone storiche del commercio. Tra qualche giorno, come ormai accade da anni, ci sarà l’inevitabile commento dell’esito dei saldi e la ricerca dei fattori che hanno contribuito al buon esito o ne hanno determinato l’insuccesso. Analisi e commenti che spesso indicano se le azioni promozionali poste in essere da alcuni enti, in particolare il Comune di Benevento o la Camera di Commercio -conclude l’assessore alle Attività produttive- abbiano determinato condizioni favorevoli per incentivare i consumi”.