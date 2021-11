Netflix, le migliori uscite di dicembre 2021: La Casa di Carta 5

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di dicembre 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di dicembre 2021.

Le serie tv Netflix

La Casa di Carta, parte quinta, Vol.2 – 3 dicembre 2021

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga.

Inspector Koo – 11 dicembre 2021

Un’ex poliziotta asociale si rimette in gioco come ispettrice assicurativa e cerca indizi sulle scene di delitti costruite con cura da un serial killer della sua cerchia.

Cobra Kai, quarta stagione – 31 dicembre 2021

Desideroso di prendersi una rivincita con l’eterno rivale, Johnny decide di riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo la rivalità proprio con Daniel LaRusso che a sua volta apre un suo dojo in memoria del defunto Maestro Miyagi.

I film Netflix

Asakusa Kid – 9 dicembre 2021

Prima del successo Takeshi Kitano era un apprendista per la leggenda della commedia Fukami di Asakusa. Ma mentre la sua fama aumenta, quella del suo mentore è in declino.

È stata la mano di Dio – 15 dicembre 2021

Napoli, anni Ottanta. La vita del diciassettenne Fabietto Schisa cambia radicalmente in seguito a due avvenimenti: l’arrivo di Maradona al Napoli e un grave incidente, che interrompe la felicità familiare.

The last daughter – 31 dicembre 2021

Una professoressa universitaria affronta il suo passato inquietante dopo aver incontrato una donna e la sua giovane figlia durante una vacanza in Italia. La sua ossessione per la donna e sua figlia le fa ricordare la sua prima maternità.

