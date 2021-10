Netflix, le migliori uscite di novembre 2021: Red Notice

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di ottobre 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza perdere altro tempo, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di ottobre 2021.

Serie Tv Netflix:

Arcane – 7 novembre

Arcane è una serie che nasce dalla collaborazione tra Netflix e Riot Games, collaborazione che porterà il fenomeno da 8 milioni di utenti al giorno League of Legends, celebre videogioco, sulla piattaforma streaming il prossimo autunno. I creatori di Arcane sono gli stessi del videogioco.

Strappare lungo i bordi – 17 novembre

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Le sue storie, stavolta disegnate apposta per il piccolo schermo, saranno ancora una volta in grado di raccontare malumori e difficoltà di un’intera generazione, quella di cui Zerocalcare fa parte.

Cowboy Bebop – 19 novembre

Cowboy Bebop è la storia ispirata al jazz ed eclettica di Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed: una sgangherata squadra di cacciatori di taglie che vive nel 2017. Questa banda è in fuga dai rispettivi passati mentre danno la caccia i criminali più pericolosi della galassia.

Film Netflix:

Men in Black II – 1° novembre

Dopo aver preso le sembianze di una bellissima modella, Serleena si reca a Manhattan dove vivono i suoi informatori Charlie e Scrad. … Colpito dalla giovane, J decide di non cancellarle la memoria e chiede al capo dei MiB, l’agente Z, di recuperare K.

Creed I & 2 – 4 novembre

Il leggendario lottatore Rocky Balboa torna sul ring per allenare un giovane campione: il figlio del suo vecchio avversario, Apollo Creed, che ha deciso di dedicarsi al pugilato nonostante il padre sia morto durante un incontro.

Red Notice – 12 novembre

Un Red Notice emesso dall’Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un’audace rapina riunisce il miglior profiler dell’FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà

