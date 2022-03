Forbes Italia 2022: Alessandro Marinella tra i 100 Top under 30 più influenti d’Italia

Alessandro Marinella conquista la sua posizione nella classifica di Forbes Magazine: “Essere entrato nella classifica dei top 100 under 30 secondo Forbes Italia, mi inorgoglisce”.

Continua a brillare il cielo, sempre più stellato, per la maison Marinella, con Alessandro, quarta generazione della famiglia, giovane e talentuosa presenza, che cattura il suo posto nella classifica FORBES Italia 2022.

Sono 100 i Top Manager under 30 che Forbes ha selezionato, che stanno dimostrando di guidare le loro imprese con la lungimiranza dei grandi leader, ed Alessandro sta dimostrando concretamente talento e grande spirito di iniziativa.

“Durante il mio percorso lavorativo ho avuto la grande chance di imparare tanto, ma la cosa per la quale mi ritengo più fortunato è quella di portare avanti un’azienda basata su valori umani e tanta tradizione. Una tradizione che va assolutamente preservata ma adattata ai tempi affinché possa perdurare e passare di generazione in generazione.

Essere entrato nella classifica dei top 100 under 30 secondo Forbes Italia, mi inorgoglisce e mi conferma che i cambiamenti che sto apportando stanno preservando la magia che ci ha portato sin qui oggi. Perché tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.”

LA STORIA

Alessandro nasce a Napoli nel 1995. Consegue la Laurea in Economia con tesi sugli aspetti fondamentali dell’internazionalizzazione delle PMI. Nel 2020 conquista un master in business Innovation e nel 2021 uno in Gestione dell’impresa. A gennaio del 2017 entra ufficialmente a far parte dell’Azienda dove si occupa di aspetti organizzativi e operativi, rivolgendo particolare attenzione a progetti esteri, con la riapertura di un nuovo store a Londra, ed inserendo progetti ecosostenibili, con una prima collaborazione con Orange Fiber, una partnership con gli occhiali in eco-acetato di TBD Eyewear, per poi sviluppare le campagne con Citrus. Pone estrema attenzione al mondo digital e alla comunicazione.

Nel 2019 ottiene il riconoscimento dedicato alla giovane imprenditoria dell’area metropolitana di Napoli.

Nel corso del 2019 diventa Partner e Managing Director di Marchio Verificato, che promuove le eccellenze dell’agroalimentare.

Nel 2021 viene eletto come uno degli uomini under 30 più eleganti d’Italia ed è inserito nella classifica Top30 Millennials dal magazine Gentleman.