Netflix: in arrivo un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti

Netflix. In arrivo l’aumento di prezzi annunciato per gli abbonamenti Standard e Premium.

Arrivano le ultime anticipazioni di Netflix. Come annunciato, dal 2 ottobre sono ufficialmente arrivati gli aumenti dei prezzi degli abbonamenti per i nuovi utenti del sito di streaming.

Per i vecchi abbonati, invece, si attenderà fino al prossimo 9 ottobre per rendere effettivi i rincari. Parlando di cifre, per quanto concerne il piano Standard, il costo dell’abbonamento mensile passerà da €11,99 a €12,99.

Rincaro più salato per gli abbonati Premium, invece, che da €15,99 passeranno a €17,99. Nessuna modifica per il piano Base, che resta invariato a €7,99.

Ovviamente la notizia non è passata sotto silenzio: sono tantissimi gli utenti che si sono lamentati del nuovo rincaro, visto che la qualità dei prodotti offerti non ritenuti all’altezza della spesa.

Un portavoce di Netflix è intervenuto sulla questione e ha dichiarato “Il nostro obiettivo principale è offrire un’esperienza di intrattenimento che superi le aspettative dei nostri abbonati”.

“Stiamo aggiornando i nostro prezzi per riflettere i miglioramenti apportiamo al nostro catalogo di film e di show e alla qualità del nostro servizio, e, cosa ancora più importante, per continuare a dare più opzioni e portare valore ai nostri abbonati. Proponiamo diversi piani di abbonamento affinché ciascuno possa trovare l’opzione più soddisfacente per le proprie esigenze“.

Ricordiamo che oltre a film, serie tv e anime, originali e non, Netflix ha ampliato la propria offerta aggiungendo i videogiochi mobile, di cui sono arrivati i prime cinque titoli negli scorsi giorni.

