Netflix. Arriva la funzione “shuffle”, ossia riproduzione casuale dei contenuti, è ora disponibile per tutti.

- Advertisement -

Negli ultimi mesi ha “fatto parlare” molto di sé, in particolare tra quegli utenti particolarmente indecisi. Stiamo parlando della funzione shuffle, che Netflix ha appena lanciato per tutti i suoi abbonati.

La funzione shuffle non è altro che una riproduzione casuale dei contenuti presenti nel vastissimo catalogo Netflix. Ovviamente non sarà una vera riproduzione casuale, ma sarà guidata dal solito algoritmo che tiene in conto di tutte le nostre preferenze.

Quante ore abbiamo passato davanti allo schermo alla ricerca di qualcosa di nuovo da vedere? Adesso non saremo più costretti a scegliere da soli. Basta premere l’apposito tasto, che si trova sotto l’icona profilo di un utente, nella homepage e nel menù di navigazione.

Se il contenuto riprodotto dalla piattaforma streaming non è di gradimento dell’utente, si può successivamente anche cliccare su “Riproduci qualcos’altro” e, per l’appunto, verrà riprodotto un altro tipo di contenuto.

Il servizio è disponibile su tutte le televisioni e a breve anche su Android. Per quanto riguarda invece iOS e i browser ancora non si hanno notizie.

Rileggi le ultime anticipazioni di Netflix.