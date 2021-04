Netflix, serie tv e film: le migliori uscite di maggio 2021

Netflix. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra film e serie tv, del popolare canale di streaming per il mese di maggio 2021.

Come ogni mese arriva il momento di scoprire cosa ha da offrire il nuovo catalogo di Netflix per il prossimo futuro. Senza indugi, ecco i migliori film e le migliori serie tv in arrivo per il mese di maggio 2021.

Serie Tv Netflix:

Vincenzo – 2 maggio

Durante un viaggio nel suo paese d’origine, un avvocato di mafia italocoreano ripaga un’organizzazione criminale con la stessa moneta. La giustizia non fa sconti.

Selena: La serie, seconda parte – 4 maggio

Racconta la storia dell’ascesa alla fama della cantante di musica Tex-Mex Selena e dei sacrifici che lei e la sua famiglia devono fare lungo la strada per il successo.

The Upshaws – 12 maggio

Dopo una vita di errori, il capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina ), le due figlie il primogenito, il figlio adolescente avuto da un’altra donna, e la cinica cognata, senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione.

Eden – 27 maggio

Migliaia di anni nel futuro la città di Eden 3 è popolata solo da robot, i loro padroni sono svaniti molto tempo addietro. Un giorno durante un lavoro di routine, due robot-contadini risvegliano accidentalmente una bambina umana da un sonno profondo indotto.

Lucifer, Quinta stagione seconda parte – 28 maggio

Amenadiel riferisce a Lucifer che sulla Terra Michael sta cercando di impossessarsi della sua vita; Lucifer quindi decide di tornare sulla Terra per un breve periodo, lasciando Amenadiel a guardia dei demoni.

Film Netflix:

Monster – 7 maggio

Monster narra la storia di Steve Harmon (Kelvin Harrison Jr.), un brillante studente di diciassette anni a cui crolla il mondo addosso quando viene accusato di omicidio. Il film segue la traiettoria drammatica dell’intelligente e affabile studente di cinema di Harlem in una scuola superiore d’élite attraverso battaglie legali complesse che potrebbero condannarlo a una vita in carcere.

Gemini Man – 11 maggio

Henry Brogan, assassino d’élite, diventa il bersaglio di un misterioso agente che sembra prevedere ogni sua mossa. Con suo stupore, l’uomo scopre presto che l’uomo che sta cercando di ucciderlo è lui stesso.

Oxygene – 12 maggio Una donna si risveglia senza memoria in un’unità criogenica. L’ossigeno sta per finire e se vuole sperare di sopravvivere, dovrà ricordare chi è. Oxygène è diretto da Alexandre Aja e interpretato da Mélanie Laurent. Dal 12 maggio su Netflix. La donna alla finestra – 14 maggio La psicologa Anna Fox da tempo soffre di agorafobia e trascorre le sue giornate chiusa nella sua casa di New York, interagendo solamente online. Un giorno, mentre spia i vicini dall’altra parte della strada, assiste ad un brutale crimine, da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Army of the Dead – 21 maggio Dopo un’epidemia zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata. Il Divin Codino – 26 maggio La storia della vita di Roberto Baggio, celebre calciatore italiano e dirigente sportivo, classe 1967. Un uomo che ha ispirato intere generazioni a giocare a calcio.

