Natale all’Edenlandia: aperto tutti i giorni con tanti eventi

Natale all’Edenlandia per grandi e piccini con Babbo Natale e la pista sul ghiaccio per pattinare e divertirsi. Ecco tutti gli eventi in programma con date e orari.

Nei giorni 23, 24, 25 e 26 dicembre, il grande parco cittadino resterà aperto con ingresso gratuito, per un divertimento senza prezzo.

Babbo Natale con i suoi aiutanti, aspetta ancora i più piccoli nella sua casetta, per la consegna della letterina e per poter scattare una foto insieme.

All’interno del PalaEden, invece, sarà possibile pattinare sul ghiaccio (5euro il biglietto), a tempo di musica, anche con l’ausilio del maestro, prenotando una lezione di 1 ora, per i meno temerari.

E, ancora, lungo i viali del parco, intrattenimento con performer illusionisti: “Babbo Natale sospeso” nell’aria, il “Folletto pazzerello”, che sfiderà la forza di gravità, il “Tappeto volante” e la “Befana birichina”.

Ancora ci sarà il trucca bimbi e l’appuntamento con la magia di Giacomago e con le simpatiche mascotte dell’Edenlandia, Eddy e Elly.

Domani 23 dicembre, il Parco aprirà alle 10:30 e chiuderà alle 22:30, mentre la pista di pattinaggio chiuderà alle 00:30.

Il 24 e il 31 dicembre, il Parco e la pista seguiranno gli stessi orari 10.30-17.00 e anche il 25 e 26 10.30-00.30.

Il 27, 28, 29 e 30 dicembre, il Parco aprirà alle 10.30 e chiuderà alle 22.30 e la pista dalle 10.30 alle 00.30.

Per maggiori informazioni ed info su prezzi e orari è possibile visitare seguire le pagine social fb.