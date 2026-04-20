Ninna di “Ninna e Matti” incontra il pubblico al Campania: mini show e Meet & Greet il 29 aprile

Piazza Campania è pronta a ospitare il Mini Show e Meet & Greet con Ninna, amatissima protagonista del duo “Ninna e Matti”.

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato a famiglie, bambini e fan: mercoledì 29 aprile alle ore 17:00, Piazza Campania ospiterà il Mini Show e Meet & Greet con Ninna, amatissima protagonista del duo “Ninna e Matti”.

Durante lo spettacolo, Ninna accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica e intrattenimento, alternando momenti di ironia e tenerezza. Lo stile autentico e leggero che contraddistingue “Ninna e Matti” darà vita a un’esperienza coinvolgente, capace di conquistare grandi e piccoli e creare un’atmosfera familiare e partecipativa.

A seguire, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte al Meet & Greet: un’occasione esclusiva per incontrare Ninna, scattare foto e vivere da vicino un momento unico.

Modalità di partecipazione:

acquistare il libro “Il segreto delle paure” presso Mondadori;

recarsi all’Info Point di Piazza Centrale;

scaricare l’app “Io & Campania”;

ritirare il pass di accesso all’evento.

Un appuntamento pensato per emozionare e divertire, creando ricordi indimenticabili all’insegna della semplicità e dell’autenticità che contraddistinguono “Ninna e Matti”.