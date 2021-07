Nasce SOS Avvocato il “booking.com per la ricerca degli Avvocati”

Nasce SOS Avvocato definito il “booking.com per la ricerca degli Avvocati” proprio per le caratteristiche che lo accomunano: facilità d’uso, trasparenza e immediatezza.

SOS Avvocato è la piattaforma online italiana che consente al Privato ed all’Azienda di trovare un Avvocato vicino alla propria zona che riceve entro 24/48 ore presso il proprio Studio, ottenendo una prima consulenza orale ad un costo già prefissato.

Nessun intermediario, ma contatto diretto con l’Avvocato. Il Sig. Romano Andrea, Socio nel progetto ci racconta: “in Italia ci sono molti portali che permettono di trovare Avvocati. Alcuni sono delle vere e proprie directory contenenti le solite liste, altri invece richiedono registrazioni infinite e compilazione di form, senza conoscere poi le tempistiche di risposta e l’eventuale costo. Manca infatti “la scintilla” che fa la differenza. Ci siamo così immedesimati in una persona, come tante, che un giorno qualsiasi sentendo suonare il campanello con gran sorpresa gli viene recapitata la famigerata “busta verde” contenente, per esempio, una richiesta di pagamento entro 7 giorni, pena il pignoramento. PANICO TOTALE!! Un fulmine a ciel sereno che ci catapulta all’improvviso all’interno di un grave problema… e in quel preciso momento di vitale importanza è capire quanto prima la gravità del problema e se è risolvibile! Non essendo abituè delle “buste verdi” sicuramente non abbiamo nella rubrica il contatto dell’Avvocato specializzato e nemmeno ci passa per la mente chiedere al vicino o all’amico di consigliarcene uno: i panni sporchi devo essere lavati in casa. Così ci viene subito in aiuto la rete, ricca di nominativi.

Ma la domanda rimane la stessa: Tra quanto mi riceverà l’Avvocato? Quanti soldi dovrò pagare per la consulenza? Sarà quello giusto? In questo caso la formula vincente e’ proprio SOS Avvocato. Ho un problema? Su SOS Avvocato individuo l’Avvocato più vicino a casa mia, lo chiamo subito al suo cellulare e domani stesso mi riceve presso lo Studio pagando poi un importo già pre concordato di € 60 per una prima consulenza (Legale) orale nella quale espongo il mio problema, ottenendo già un primo parere da un esperto. Da qui in poi posso decidere di affidarmi a “quell’Avvocato”, oppure incontrarne “un altro” il giorno dopo… nella peggiore delle ipotesi ho speso € 60 e “perso” solo 24 ore. Fin dall’inizio il nostro primario obiettivo è creare un servizio. Gli Avvocati (Civili e Penali) presenti su SOS Avvocato sono tutti iscritti agli Ordini, suddivisi per aree geografiche e competenze.”

Conclude così il responsabile:

“Siamo partiti volutamente a “macchia di leopardo” concentrandosi inizialmente in alcune aree del nord Italia e non inflazionando le singole province con l’inserimento di “troppi” Avvocati, consci che il lancio di un nuovo progetto necessita sempre di un periodo di rodaggio e ora, trascorso qualche mese, possiamo affermare, assieme agli oltre 230 Avvocati per ora presenti, di avere concluso ottimamente il rodaggio. Entro Natale 2021 infatti contiamo di raggiungere l’intera copertura di tutto il territorio italiano passando dagli attuali 230 Avvocati a circa 1.000 (con diverse specializzazioni) e poi piano piano allargandoci anche nei singoli Paesi più piccoli. Inoltre da Settembre, a seguito di un contratto sottoscritto con una delle più prestigiose Agenzie web italiane, inizieremo un’importante campagna Marketing con l’obiettivo di lanciare in tutto il territorio italiano i servizi SOS Avvocato.”

www.sosavvocato.online il portale che mancava.