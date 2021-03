Napoli, Linea 6 metropolitana: si riasfalta la Riviera di Chiaia

Linea 6 metropolitana di Napoli: riqualificazione anche alla stazione di Viale Augusto a Fuorigrotta. Sopralluogo degli assessori Clemente e Gaudini in Piazza della Repubblica e alla stazione Arco Mirelli.

In arrivo un nuovo cantiere nella città di Napoli, dove sono previsti lavori alla Riviera di Chiaia: si riasfalterà la corsia preferenziale. Come riporta “Fanpage”, il cantiere riguarderà il rifacimento di una parte della carreggiata, destinata ad area di sosta. Sarà lasciata comunque libera alla circolazione una porzione di strada per 7 metri di larghezza: i lavori dureranno fino al 5 maggio.

Partirà inoltre la riqualificazione anche alla Stazione Viale Augusto della Linea 6 della metropolitana a Fuorigrotta, una di quelle già completate e attivate negli scorsi anni, ma vandalizzata dopo la chiusura per i lavori di ampliamento della rete. Intanto oggi, venerdì 5 marzo, Alessandra Clemente (assessora ai Lavori pubblici) e Marco Gaudini (assessore alla viabilità), visiteranno la stazione Arco Mirelli della Linea 6 della Metropolitana e piazza della Repubblica, i cui lavori di completamento e sistemazione sono ormai quasi ultimati.

In particolare, in piazza della Repubblica sono quasi finiti i lavori per la creazione della rotatoria con l’installazione del restaurato monumento allo Scugnizzo napoletano, che celebra e rievoca l’insurrezione popolare di Napoli del ’43 contro i nazisti, ed è in via di completamento la riqualificazione delle aiuole e dei giardinetti.