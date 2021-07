Napoli, cantiere metrò Secondigliano: viale Regina Margherita chiude fino a Natale

Cantieri a Napoli: i lavori a Secondigliano per la tratta Piscinola-Giugliano-Aversa porteranno alla chiusura di viale Regina Margherita sia alle auto che ai pedoni. Ecco i percorsi alternativi.

A giorni partirà il cantiere della metropolitana nel quartiere napoletano di Secondigliano, riguardante gli scavi per il tunnel sulla tratta Piscinola-Giugliano-Aversa (gestita da Eav, nonché ex Alifana).

Per favorire i lavori, viale Regina Margherita chiuderà totalmente alla circolazione sia delle auto che dei pedoni fino a Natale: il tratto interessato dai lavori è quello compreso tra i civici 103 e 99.

Come riporta “Fanpage”, il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico con percorsi alternativi per le auto.

I pedoni potranno passare per via Cupa della Vedova direzione via del Cimitero – piazza Madonna dell’Arco.