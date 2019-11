Virtus Bava Pozzuoli: i ragazzi di coach Mariano Gentile sfideranno l’Olimpia Matera al Pala Errico (ore 19) nell’undicesima giornata di campionato.

Si è preparata per tutta la settimana la Virtus Bava Pozzuoli in vista della gara di questo sabato (ore 19) contro l’Olimpia Matera, match valevole per l’undicesima giornata di campionato.

I gialloblù guidati dal tecnico Mariano Gentile sono reduci dal ko in casa della Luiss Roma e puntano a riscattare la sconfitta di sette giorni fa e a fare bella figura davanti ai propri sostenitori. “Mi aspetto una partita difficilissima contro una formazione, quella lucana, composta da giocatori d’esperienza e di categoria con tanta pericolosità offensiva – spiega l’ala flegrea Gianluca Tredici -. Dovremo essere più aggressivi e cattivi in difesa soprattutto nelle fasi iniziali delle partite“.

#TUTTI #AL #PALAERRICO QUESTO SABATO ORE 19A TIFARE PER LA #VIRTUS #POZZUOLI Pubblicato da Virtus Basket Pozzuoli su Giovedì 28 novembre 2019

Ha le idee molto chiare l’atleta puteolano, miglior realizzatore finora della Virtus con 134 punti in dieci gare e 270 minuti giocati. “Il rammarico più grande, finora, è sicuramente legato al match in casa contro Formia dove abbiamo sprecato un vantaggio cospicuo che avevamo all’intervallo lungo“, continua Tredici. Una compagine quella gialloblù che punta a dire la sua in questo campionato. “Il legame che si è creato con la città così come con la società è stato fin da subito positivo – dice l’ala puteolana – Tutto è stato meglio di come mi aspettavo, ancor di più con la squadra essendo tutti giocatori nuovi. Voglio rivolgere un appella alla città di Pozzuoli, questo sabato venite in massa a sostenerci sulle gradinate del Pala Errico, vi aspettiamo“.

Virtus Bava Pozzuoli: Bullone, Savoldelli, Lurini, Tredici, Errico, Tomasello, Mehmedoviq, Iaccarino, Mangiapia, Bordi, Picarelli, Nacca, Marchini. All. Gentile.

Bawer Olimpia Matera: Mancini, Dip, Buono, Battaglia, Smorto, Staffieri, Antrops, Panzini, Antonaci, Centoducati, Lopane. All. Origlio.

Arbitri: Spessot di Fogliano Redipuglia (Go) e Roiaz di Muggia (Ts).