Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Udinese si disputerà domenica alle 18 allo stadio San Paolo: tutti i dubbi di Ancelotti e Nicola e i modi per poterla seguire in streaming e tv.

“Osare mantenendo il giusto equilibrio”. È questa la chiave di volta secondo il tecnico dell’Udinese Davide Nicola con cui la sua squadra dovrà affrontare domani la gara di Napoli. Lo ha detto nella consueta conferenza stampa della vigilia. “La nostra Champions è la salvezza. Alcune partite sulla carta sono proibitive, altre sembrano darti occasioni in più ma per me ogni partita da la possibilità di raccogliere punti. Domani vogliamo riuscire a osare ed esprimere il nostro calcio mantenendo l’equilibrio”. Nicola dovrà fare però i conti con diverse defezioni. “È vero che abbiamo qualche defezione in più questa volta, specie in difesa ma abbiamo lavorato, abbiamo cercato di trovare un modo, lo abbiamo provato, domani vedremo”. Oltre alle assenze certe di Opoku, squalificato, e Nuytinck, infortunato, si aggiunge il punto interrogativo di De Maio. “Vedremo se riusciamo a recuperarlo”.

Carlo Ancelotti, come di consueto dopo un match infrasettimanale, non parlerà in conferenza stampa. Il tecnico azzurro ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani (ore 18) al San Paolo. In elenco anche il giovane centrocampista della Primavera, Karim Zedadka (classe 2000). Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Hysaj, Malcuit, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Koulibaly. Centrocampisti: Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Zedadka, Verdi, Ounas. Attaccanti: Gaetano, Mertens, Callejon, Yuones, Milik.

Le probabili formazioni

Napoli(4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Luperto, Mario Rui, Ounas, Verdi, Younes, Gaetano. Allenatore: Ancelotti

Udinese (3-5-2): Musso; Wilmot, Troost-Ekong, De Maio; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Sandro, Ingelsson, Micin, Okaka. Allenatore: Nicola

Dove vedere Napoli-Udinese in streaming e tv

La partita Napoli-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numero 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.