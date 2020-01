Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Fiorentina si disputerà questa sera allo stadio San Paolo: tutti i dubbi di Gattuso e Iachini e come poter seguire il match in streaming e tv.

Napoli-Fiorentina | Nell’anticipo di questa sera si affrontano due fra le ‘deluse’ del girone di andata, vale a dire Napoli e Fiorentina. Gli azzurri di Rino Gattuso sono reduci dal successo in Coppa Italia contro il Perugia ma in campionato hanno perso le ultime due partite contro Inter e Lazio, dicendo di fatto addio alle ultime chance di rientrare nella corsa per la Champions League. Con un divario di 11 punti dal quarto posto, per Insigne e compagni serverebbe quasi un miracolo.

“Pensiamo solo a domani (oggi ndr), ci giochiamo tanto a livello mentale. Sarà una partita molto importante, dobbiamo vincere per dare continuità senza guardare la classifica”, ha dichiarato non a caso Gattuso. La sfida contro i viola arriva però anche nella settimana che porta ai confronti contro la Lazio in Coppa Italia e la Juve in campionato, entrambi al San Paolo. “Non pensiamo alla Lazio e alla Juve, ma solo alla Fiorentina. Dobbiamo dobbiamo portare a casa i tre punti”. Napoli che sarà ancora privo di Mertens, Koulibaly e Maksimovic.

In casa Fiorentina, Iachini spera di rivedere al San Paolo la squadra che ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia con un Chiesa in più: “Contro il Napoli sarà una partita difficile, dobbiamo fare un’altra grande prestazione. Gattuso è un allenatore molto preparato, credo sia arrivato in un momento non facile. Ha bisogno di tempo”.

NAPOLI-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. Allenatore: Iachini

ARBITRO: Pasqua di Tivoli

DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA IN STREAMING E TV

La partita Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. Si gioca sabato 18 gennaio, alle ore 20.45. Il costo del servizio è di 9,99 euro al mese ed è comunque possibile disdire in qualunque momento.