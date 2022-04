In hoc “Insigne” vinces: 3-1 del Calcio Napoli a Bergamo

Questo Insigne, questo capitano, questo combattente: di questo ha bisogno il Calcio Napoli per poter credere allo scudetto. Di questo e di tutta la grinta ed applicazione che l’intera squadra ha messo in un impegno che senza Rrhamani, Di Lorenzo ed Osimhen sembrava proibitivo.

Ma il Calcio Napoli non delude e mostra anche la capacità della sua “rosa” schierando in campo il giovane Zanoli, forse il migliore in campo, un impressionante Lobotka per capacità di tener palla e far girare la squadra fino alla sgroppata che ha portato alla punizione del 2-0. Ottima anche la prestazione di Mario Rui: un vero combattente che non si tira mai indietro.