Napoli Corre Solidale: giovedì 27 novembre (ore 11.30) presentazione a Palazzo San Giacomo del Charity Program della Napoli City Half Marathon (in programma il 23 febbraio 2020).

Giovedì 27 novembre (ore 11), Comune di Napoli, Assessorato allo Sport, Assessorato alle Politiche Sociali, Napoli Running e Sport Senza Frontiere onlus presenteranno in conferenza stampa nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la 1^ edizione del Napoli City Half Marathon Charity Program.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon (giunta alla settima edizione, in programma il 23 febbraio 2020) si arricchisce del Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali.

Sarà un’occasione unica per coinvolgere la community di sportivi, organizzazioni non profit, aziende e sostenitori che daranno vita ad una sfida sportiva e solidale entusiasmante.