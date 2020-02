Verso Napoli-Barcellona: il presidente Aurelio De Laurentiis dà il benvenuto ai dirigenti catalani con il consueto pranzo Uefa sulla terrazza di D’Angelo Santa Caterina.

Questa sera ci sarà al San Paolo la grande sfida Napoli-Barcellona, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. In attesa di vedere Lionel Messi calcare il prato che fu (e sarà sempre) di Diego Armando Maradona, la partita sarà anticipata dal consueto pranzo Uefa tra le dirigenze.

Nella location ufficiale del team partenopeo, ovvero la terrazza di D’angelo Santa Caterina, si rischiara il cielo per mostrare tutta la bellezza del Golfo azzurro. 17 gli ospiti previsti, capitanati rispettivamente dal Presidente Aurelio De Laurentiis e dal Vicepresidente Jordi Cardoner. Un menù (realizzato in doppia lingua per i dirigenti del Barcellona) che nella sua semplicità esalterà i sapori più veraci del pescato partenopeo, unita alle bontà gastronomiche “handmade”, realizzate dalla brigata di cucina di D’Angelo Santa Caterina coordinata dallo Chef Giovanni Morra.

Alle 13 tutti a tavola, a godersi il sole, il mare e il buon cibo partenopeo. E prima del match uno scambio di doni in ricordo di una giornata memorabile.