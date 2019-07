Gran Galà Ultràmici: si è tenuta l’undicesima edizione

Il noto gruppo nato su Facebook ha tenuto al Convivium di Cuma il solito raduno estivo. Tra gli ospiti Bruscolotti, Paolo Del Genio, Lucio Pengue ed Angelo Forgione.

Nati per una passione, uniti al Deck 4 in Curva B dello Stadio San Paolo, cresciuti grazie alla dedizione del presidente del gruppo Alberto Feola e dei tanti amministratori, il gruppo Gli Ultràmici, venerdì 28 Giugno nelle spendida ed accogliente location del Convivium di Cuma ha organizzato l’ormai immancabile Galà estivo.

Dai primi anni in cui il gruppo si riuniva nel locale di Beppe Bruscolotti per gustare la storica pasta e patate di Mary Bruscolotti, sono cambiati amministratori e partecipanti ma mai lo spirito.

Da poche unità a oltre cinquemila iscritti, dalle prime riunioni, al Galà di venerdì scorso, il gruppo è cresciuto nella passione per i colori azzurri attirando tra i suoi iscritti personaggi famosi che ruotano attorno al Calcio Napoli. Dal sempre presente capitano Bruscolotti ed alla sua signora Mary, sono intervenuti Paolo del Genio, Lucio Pengue, Italia Mele, Antonio Gaito, Valeria Grasso e lo scrittore Angelo Forgione.

L’indimenticato capitano ha sottolineato la propria gioia nella partecipazione all’evento ed in particolare ha apprezzato l’atmosfera di gioia che, col passare degli anni, è sempre piacevole e bella da vivere come nei primi anni.

Se questo gruppo ha avuto nel tempo un gran successo è stato sicuramente per le modalità con cui ci si confronta all’interno di Facebook: nessuna offesa è permessa ma solo passione e condivisione. Non mancano le critiche che sono, però, abilmente dirette e moderate dagli amministratori, pronti a intervenire in caso di “sforamento” delle regole interne. Uniti si vince: questo il motto che da sempre accompagna il gruppo.

I presenti al Galà, che hanno superato ampiamente le cento presenze, hanno potuto gustare le birre della Kbirr ed i dolci della Gallucci oltre ad un menù raffinato e variegato. In regalo per tutti una maglia Ultràmici e simpatici gadget.

Una gara di Karaoke ha intrattenuto i partecipanti durante la cena.

Il presidente Alberto Feola ha potuto, inoltre, mostrare dal vivo e quasi in anteprima (era stata resa nota solo al mattino) la nuova maglia del Napoli per la stagione 2019 2020.