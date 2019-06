Giovanni Improta: l’olimpionico è vicecampione italiano FISS di corsa su strada – KM10 (disputata a Cinisello Balsamo).

Giovanni Improta si è laureato vicecampione italiano FISS di corsa su strada – Km 10. Il risultato è stato ottenuto in occasione settima edizione della gara podistica “Parco Nord Milano” di Cinisello Balsamo, tenutasi nella mattinata di domenica 16 giugno 2019.

Da Teverola sono partiti gli atleti Giovanni Improta e Luigi Martino, quest’ultimo tesserato “Napoli RUN” ed attualmente figurante tra le fila dei migliori podisti dell’agroaversano. Improta è, invece, tesserato con l’A.S.D. Atletica Teverola, realtà sportiva nata nel gennaio scorso, e con E.N.S. Sportiva Caserta. “Siamo molto contenti per il risultato ottenuto da Giovanni, nonostante non sia prettamente la sua prima vocazione sportiva e concepisca la corsa solo come un hobby a cui dedicarsi nel tempo libero – affermano i componenti dello staff Improta -. Una passione che onora quotidianamente alla pari di karate (kumité) e boxe. Il bronzo olimpico di Samsun (Turchia) 2017 nel karate, ha ottenuto anche la cintura di campione europeo World Boxing League (W.B.L.) nel 2018. Tuttavia la sua carriera agonistica finì ufficialmente nel 2014 vantando un attivo di tre cinture mondiali da professionista di kick boxing”.

“E’ sempre gratificante che i figli di Teverola raggiungano delle mete importanti in ambito sportivo nazionale o che, semplicemente, partecipino in prima persona ad eventi sportivi e culturali– afferma il Maestro Antonio Improta -. E’ in questo modo che viene dato il giusto peso ai valori fondanti di una società sana”.