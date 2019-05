Ginnastica: Stabia brilla a Padova. Scarpa e D’Alessio vicecampioni italiani

A tenere alto il nome della Campania nelle finali tricolori sono stati il C.G.A. Stabia nell’artistica maschile e la Ginnastica Salerno ed il C.G.Ischia nell’artistica femminile.

A Padova e a Fermo si sono svolti, rispettivamente i Campionati Nazionali Individuali Gold maschili e femminili della Federazione Ginnastica d’Italia. A tenere alto il nome della Campania nelle finali tricolori sono stati il C.G.A. Stabia nell’artistica maschile e la Ginnastica Salerno ed il C.G.Ischia nell’artistica femminile.

Il club di Castellammare di Stabia guidato da Angelo Radmilovic ha sfiorato il colpaccio laureando vicecampione italiano negli Allievi 2^ fascia Vincenzo Scarpa che ha messo alle sue spalle gli altri 28 finalisti nazionali appartenenti a prestigiose società, quasi tutte del Centro-Nord.

Lo ha imitato Andrea D’Alessio, dello stesso sodalizio stabiese, salito anche lui sul 2° gradino del podio. Ancora significativi risultati del club di Angelo Radmilovic che, dopo aver sfornato tanti campioni in oltre trent’anni di attività, sta producendo le nuove promesse della ginnastica maschile made in Campania.

11° classificato tra i senior Giancarlo Polini ancora alla ricerca della condizione fisica migliore. Posizioni di rincalzo nelle diverse categorie per atleti della società Ginnastica Salerno di Valerio Darino e della Ginnastica Campania 2000 di Salvatore Galasso.

In campo femminile è stata la Ginnastica Salerno di Alessandra di Giacomo a vincere il titolo italiano nelle Allieve 4 con la sua tesserata Chiara Barzasi. 8° posto per la compagna Federica Maccarini e 13° per Carolina Suozzo del Cag Napoli di Monica Degli Uberti.

L’altra impresa l’ha compiuta Alexandra Carp, del C.G. Ischia di Mario D’Agostino, salita sul 3° gradino del podio Allieve 1 dove al 7° posto troviamo Vittoria Buttino del Cag. Posizioni di rincalzo nelle varie categorie per altre atlete di Ginnastica Salerno, C.G.Ischia, Cag Napoli, Morgana 999 Villarica di Vera Siligo, Cag Penisola Sorrentina di Rossana De Martino, C.G.Stabia di Stefania Gini, Gymnasium Casagiove di Cinzia Massa.

Comunicato stampa di Rosario Pitton