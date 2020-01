GeVi Napoli, il presidente Federico Grassi: “Massimo impegno per il finale di stagione”. Biglietti in vendita per la partita con Bergamo.

Il presidente della GeVi Napoli, Federico Grassi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Con Treviglio è stata una partita storta. Purtroppo abbiamo dovuto affrontare la trasferta senza coach Sacripanti colpito da un attacco influenzale. Per giunta dopo pochi minuti Iannuzzi ha subito un infortunio che ha stravolto il piano partita e che speriamo non sia nulla di particolarmente grave. A tutto questo si sono aggiunti un po’ di episodi strani, ma senza nulla togliere agli avversari che hanno meritato la vittoria.

In questa stagione ci è sempre mancata la prova del nove che ci avrebbe permesso di puntare con decisione ai playoff, al momento obiettivo lontano. Non siamo stati caparbi a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Mancano sei partite al termine del girone di ritorno, quattro le abbiamo in casa e sarà importantissimo portare a casa i due punti in palio nelle gare del PalaBarbuto. Sono contento dell’apporto che il pubblico ci sta dando, nel match con Trapani c’erano circa 2000 persone. Abbiamo assolutamente bisogno del loro calore in questo finale di stagione“.

GeVi Napoli-Bergamo Basket: biglietti in vendita

La GeVi Napoli Basket comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara di domenica 2 febbraio tra Napoli e Bergamo, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Il match è in programma alle ore 18 al PalaBarbuto.

Curve: Intero 7 euro; Ridotto 5 euro

Tribuna Laterale: Intero 10 euro; Ridotto 8 euro

Tribuna Centrale: Intero 12,50 euro; Ridotto 10 euro

Tribuna Numerata: Intero 15 euro; Ridotto 12 euro

Settore Ospiti: Intero 10 euro.

Potranno acquistare il biglietto ridotto le donne, i ragazzi under 18 e gli over 65. Per i bambini dai 3 ai 14 anni è previsto ingresso unico a 1 euro, qualsiasi sia il settore. Da oggi è possibile acquistare in prevendita anche i biglietti Under 14 al costo di 2 euro.

I tagliandi possono essere acquistati sin da subito su Etes.it (clicca qui per accedere all’evento partita). Per venire incontro alle esigenze dei propri tifosi la SS Napoli Basket ha disposto la prevendita gratuita per tutti coloro che acquisteranno il biglietto online, in modo da evitare la fila al botteghino che aprirà alle ore 16,30 di domenica 2 febbraio.

Questi i punti vendita ETES di Napoli e Provincia:

Box Office Galleria Umberto I, 17;

Il botteghino Via Pitloo, 3;

Concerteria Via Schipa, 23;

Giancar Piazza Garibaldi, 44;

McRevolution Via Palermo 124;

Zoo Point Viale Kennedy;

Tabaccheria Nappi Via Nuova Bagnoli, 712;

L’antica Tabaccheria di Antonio Moio Piazza Spirito Santo, 14 – Marano di Napoli;

Bar Dolci Momenti Via Giuseppe Cosenza, 192 – Castellammare di Stabia;

Il monile Via Cosenza, 190 – Castellammare di Stabia;

Puteoli Viaggi Via Girone 8 – Pozzuoli;

La Porta dei Sogni di Auricchio Marianna Piazza Vittorio Emanuele 26 – San Giorgio A Cremano.

E’ necessario munirsi di documento di riconoscimento per l’ingresso al PalaBarbuto.