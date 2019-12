Campionati italiani Taekwondo Busto Arsizio 2019: oro per Elisabetta Nestovito e Alessandro Shurdak, bronzo per Rosapia Cirillo (allievi della palestra ASD Blue World di Teverola).

Gigante prova degli allievi della “A.S.D. Blue World” di Teverola ai Campionati italiani di Taekwondo tenutisi in Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

La manifestazione, a cui hanno partecipato oltre 570 atleti, si è tenuta presso il palazzetto dello sport “Palayamamay” ed ha vantato la presenza di un migliaio di spettatori. Elisabetta Nestovito (Categoria -62 kg senior) e Alessandro Shurdak (Categoria – 58 kg senior) hanno conquistato due medaglie d’oro, disputando rispettivamente tre incontri. Bronzo per Rosapia Cirillo, nella categoria juniores -59 kg). Come società sportiva, l’A.S.D. Blue World ha conseguito due coppe nelle categorie maschili e femminili. “Sono orgoglioso dei ragazzi, che hanno affrontato tre sfide molto difficili, ottenendo grandi risultati nonostante le non poche difficoltà – afferma il Maestro Gaetano Caputo -. Non è un caso che le vittorie siano arrivate di misura. E’ stato un campionato di alto livello, dove gli atleti della mia palestra sono riusciti nell’intento prefissato.

Solo affrontando competizioni di questo tipo, si può crescere e migliorare giorno dopo giorno. Adesso ci prepariamo per i campionati italiani in programma al Pala Domenico D’Alise di Casoria e siamo certi che il nostro atleta, Domenico Massimo, non tradirà le aspettative”.