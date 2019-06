Calciomercato Napoli, c’è l’accordo con Manolas: il greco raccoglierà l’eredità di Albiol

Calciomercato Napoli: è il greco Kostas Manolas della Roma l’erede designato per prendere il posto di Raul Albiol al fianco di Kalidou Koulibaly nella difesa azzurra la prossima stagione.

Calciomercato Napoli | Il Calcio Napoli, avrebbe dato un’importante accelerata per arrivare a Kostas Manolas, che ha una clausola rescissoria di ‘soli’ 36 milioni e interessa anche alla Juventus e al Milan. E questo soprattutto perche’ il Villarreal avrebbe offerto un triennale a Raul Albiol, che puo’ cosi’ tornare in Spagna per chiudere la propria carriera. La firma ancora non c’e’, ma la tentazione da parte del difensore e’ fortissima.

Si lavora sulle contropartite tecniche per far scendere il prezzo del difensore greco.

Secondo quanto riferisce la redazione di ‘Sky Sport’, ci sarebbe gia’ una intesa di massima col difensore greco. E persino i tanto temuti diritti d’immagine non rappresenterebbero un problema (come nel caso di Lozano). Il Napoli propone alla Roma Diawara, mentre i giallorossi preferiscono Mertens per una questione di valutazione economica, non tecnica. Si sta valutando anche il nome di Mario Rui, che tra l’altro ha già vestito la maglia della Roma proprio prima di andare al Napoli.

Sempre il Napoli, intanto, continua il pressing per Ismael Bennacer, classe 1997, regista che fa parte della rosa dell’Empoli.