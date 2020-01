Calciomercato Napoli: fissate per lunedì le visite mediche di Politano

Calciomercato Napoli: continua la campagna di rafforzamento del club azzurro, che è pronto a formalizzare il quarto colpo di questo scoppiettante mese di gennaio.

L’attaccante dell’Inter Matteo Politano ha trovato l’intesa con il Napoli, rendendo, quindi, praticamente fatta la cessione del giocatore alla squadra di Gattuso. Tra i due club c’era già l’accordo e ora l’operazione va verso la definitiva chiusura dopo l’ok del giocatore. L’ex Sassuolo i trasferirà per 18 mesi in prestito a due milioni, con riscatto obbligatorio a 25 milioni di euro circa (20 più bonus). Le visite mediche dovrebbero svolgersi già lunedì mattina, così da mettere subito il quarto acquisto di questo scoppiettante mese di gennaio (dopo Demme, Lobotka e Rrahmani) a disposizione del tecnico calabrese.

L’Inter, che ha messo in stand by Giroud, a sua volta vicino al Lione, sta lavorando per definire anche l’arrivo in prestito secco di Fernando Llorente e in questo momento sarebbero in corso colloqui con Frank Trimboli agente dello spagnolo e intermediario nella trattativa per Christian Eriksen. Operazione che non è collegata con quella di Politano, anche per i tentennamenti in casa azzurra a causa dell’incertezza delle condizioni di Dries Mertens, ancora ai box, e che avrebbe ricevuto una faraonica proposta dal Monaco.

Per sostituire l’attaccante spagnolo, comunque, il Napoli potrebbe anche prendere il 22enne Mateta, francese che gioca in Germania nel Magonza. Ma l’asse con l’Inter resta caldo e Marotta spera di approfittarne anche per chiudere lo scambio Vecino più soldi per Allan, anche se per ora la controparte non ci sente, nonostante sia certa la partenza del mediano brasiliano a fine stagione: quindi si tratterebbe solo di anticiparla.