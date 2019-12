Calcio Napoli, tutti a rapporto da Gattuso: niente domenica di riposo per gli azzurri

Il Calcio Napoli si è ritrovato a Castelvolturno agli ordini del tecnico dopo la sconfitta subita al San Paolo contro il Parma.

Niente domenica di riposo per il Calcio Napoli. Il giorno libero sara’ domani per gli azzurri, dopo la sconfitta di ieri sera, al San Paolo, contro il Parma. Gennaro Gattuso ha deciso di vedere subito tutti a Castelvolturno per valutare il ko contro i ducali. Un faccia a faccia breve per rendersi conto che come stanno le cose diventa difficile uscire dalla crisi. Il tecnico calabrese ha capito che il problema e’ psicologico e quindi vuole agire nella mente di ogni singolo calciatore. Nella seduta mattutina chi ha giocato con il Parma ha svolto lavoro di scarico; mentre gli altri si sono allenati regolarmente.

Assente l’infortunato Koulibaly

Naturalmente mancava Koulibaly, dopo che ieri sera ha riportato un sospetto stiramento al bicipite femorale destro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Dovrebbe non farcela per l’incontro di domenica prossima, in casa del Sassuolo, e tornare dopo la sosta.