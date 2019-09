Calcio Napoli: Milik ancora out, con la Samp Ancelotti pronto a lanciare Llorente dal 1′

Il giocatore basco potrebbe esordire già alla ripresa del campionato dopo la sosta con la maglia azzurra, quando il Calcio Napoli affronterà la formazione di Eusebio Di Francesco al San Paolo.

Calcio Napoli | Ripresa della preparazione ieri per il Napoli di Carlo Ancelotti che, nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, e’ sceso in campo nel pomeriggio a Castelvolturno. Primo giorno di allenamento per Fernando Llorente che ha svolto lavoro completo col gruppo. La squadra si e’ allenata sul campo 1, arricchita da elementi della Primavera considerata l’assenza dei 13 azzurri impegnati con le Nazionali. Avvio sessione con torello, con il gruppo distribuito su due meta’ campo. Di seguito lavoro tecnico con l’utilizzo di sagome. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitella a campo ridotto. Insigne, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per indisposizione dopo il problema muscolare accusato contro la Juventus, ha fatto terapie. Differenziato per Tonelli.

Seduta mattutina oggi

In queste ore si sta svolgendo la sessione mattutina di allenamento, che potrà dare maggiori indicazioni, per quanto manchi ancora tempo, sulle possibili scelte di Ancelotti in vista della ripresa. In particolar modo sulle percentuali di vedere Llorente in campo dal primo minuto. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il basco potrebbe essere lanciato nella mischia contro i blucerchiati per il suo esordio stagionale, al posto di Arek Milik, che dovrebbe essere out anche in vista del match di Champions contro il Liverpool.