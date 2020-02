Calcio Napoli, la serata dolceamara di Mertens: record di gol e infortunio

Il belga ha festeggiato la rete numero 121, che gli ha consentito di raggiungere Hamsik in vetta alla classifica dei marcatori all-time con la maglia del Calcio Napoli, ma deve fare i conti con la botta alla caviglia.

Calcio Napoli | “Hi Marek”. Un saluto all’ex capitano con tanto di foto che li ritrae di spalle e abbracciati, davanti al muro di tifosi napoletani e il 121 scritto dentro un cuore rigorosamente azzurro. Questa la scelta di Dries Mertens per festeggiare il 121esimo gol realizzato ieri con la maglia del Napoli nel match contro il Barcellona, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions. Una rete che vale l’aggancio appunto a Marek Hamsik in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi dei giocatori del Napoli.

A rovinare la serata di ieri, oltre al pareggio di Griezmann per l’1-1 finale, anche l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nella ripresa. Il club azzurro fa sapere che l’attaccante ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra.

Sui social, intanto, si e’ fatto sentire anche Arkadiusz Milik. “Cuore, passione, sofferenza. Manca solo la parola vittoria stasera. Forza Napoli!”, ha scritto nella notte l’attaccante polacco.